Лидеры соседних с Суданом стран проведут встречу для обсуждения ситуации в регионе

С 15 апреля между подразделениями армии и Силами быстрого реагирования (СБР) в отдельных районах Судана происходят ожесточенные столкновения, большая часть которых сосредоточена в столице Хартуме. Конфликт уже привел к гибели не менее 750 человек, тысячи получили ранения.