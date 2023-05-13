Лидеры соседних с Суданом стран проведут встречу для обсуждения ситуации в регионе

Джуба, 13 мая. Власти соседних с Суданом стран готовятся провести саммит, на котором обсудят вопросы урегулирования сложившегося конфликта. Об этом сообщил советник президента Южного Судана по безопасности Тут Калвак.
Многие государства Восточной Африки оказались непосредственно вовлеченными в события, вспыхнувшие в Хартуме 15 апреля. В частности, Египет, Ливия и другие соседние страны приняли на своей территории большое количество людей, бежавших из зоны боевых действий.
«У каждого из государств региона имеется свое видение, план и идеи для решения суданского конфликта. Очень скоро состоится встреча с участием глав этих стран. Вероятнее всего, она пройдет в Египте», — сообщил Тут Калвак.
С 15 апреля между подразделениями армии и Силами быстрого реагирования (СБР) в отдельных районах Судана происходят ожесточенные столкновения, большая часть которых сосредоточена в столице Хартуме. Конфликт уже привел к гибели не менее 750 человек, тысячи получили ранения.
Бои вспыхнули на фоне острых разногласий, связанных с подготовкой рамочного политического соглашения, устанавливающего новый переходный период и передачу правления гражданским лицам. Руководитель СБР Мухаммад Хамдан Дагло обвинил суданскую армию в стремлении остаться у власти вместо того, чтобы поддержать волю народа.
Днем ранее представители сторон конфликта подписали в Джидде декларацию, в которой гарантировали обеспечить безопасность проведения гуманитарных операций и защиту гражданского населения. В настоящее время переговоры продолжаются.