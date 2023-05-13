Мигранты из Мексики живут на улицах Эль-Пасо в надежде легализоваться в США

На американской границе с Мексикой миграционный бум. Тысячи людей начали прибывать в Соединенные Штаты в связи с окончанием действия специального приказа. Речь идет о так называемом разделе 42, который позволял властям высылать мигрантов из страны без объяснения причин и лишней бюрократии.
Обстановка на мексиканско-американской границе накаляется все сильнее. Жители Мексики отправились в США в поисках лучшей жизни, но администрация Джо Байдена, когда настал день отмены специального приказа, решила ужесточить собственное законодательство. Политики заявляют, что они намерены запретить мигрантам просить убежища в Соединенных Штатах, если они проходили через другие страны на пути к границе США и Мексики.
Людям приходится жить на улицах и голодать, поскольку они ожидают окончательного решения американского правительства. Жители Эль-Пасо решили помочь попавшим в трудную ситуацию соседям.
«За эти дни, которые мы здесь, мы получили много помощи. Мы приехали три с половиной дня назад. Нам приносят пиццу, предметы личной гигиены, закуски, воду и все необходимое», — рассказала мигрант.
Другой мужчина отметил, что такое хорошее отношение к мигрантам наблюдается только в Эль-Пасо, поскольку в других приграничных городах США ситуация выглядит иначе.
«Эль-Пасо оказался очень отзывчивым городом по сравнению с другими местами, где все не так гладко по отношению к мигрантам», — заявил он.