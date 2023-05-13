Мигранты из Мексики живут на улицах Эль-Пасо в надежде легализоваться в США

Обстановка на мексиканско-американской границе накаляется все сильнее. Жители Мексики отправились в США в поисках лучшей жизни, но администрация Джо Байдена, когда настал день отмены специального приказа, решила ужесточить собственное законодательство. Политики заявляют, что они намерены запретить мигрантам просить убежища в Соединенных Штатах, если они проходили через другие страны на пути к границе США и Мексики.