Армия Судана и СБР возобновили бои на фоне заключенной в Джидде декларации

Хартум, 13 мая. Вооруженные столкновения между суданскими армейскими подразделениями и Силами быстрого реагирования (СБР) вспыхнули вновь, несмотря на соглашение, заключенное между сторонами конфликта в саудовском городе Джидда. Об этом сообщают региональные СМИ.
В небе над Северным Хартумом 12 мая наблюдалось активное движение боевой авиации, совершавшей атаки на объекты СБР. Ей противостояли наземные подразделения ПВО. В районе столичного Дворца Республики также наблюдались ожесточенные столкновения.
Накануне представители обеих сторон конфликта подписали в Джидде декларацию, регламентирующую правила оказания гуманитарной помощи гражданскому населению. В ходе переговоров, однако, так и не достигнуто соглашение о прекращении огня.
Вооруженные действия в Судане, вспыхнувшие 15 апреля, уже привели к гибели не менее 750 человек. Около 200 тысяч вынужденно покинули свои дома и бежали из страны. Еще сотни тысяч граждан стали внутренне перемещенными лицами.