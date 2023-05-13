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Армия Судана и СБР возобновили бои на фоне заключенной в Джидде декларации

Весь мир
Армия Судана и СБР возобновили бои на фоне заключенной в Джидде декларации

Хартум, 13 мая. Вооруженные столкновения между суданскими армейскими подразделениями и Силами быстрого реагирования (СБР) вспыхнули вновь, несмотря на соглашение, заключенное между сторонами конфликта в саудовском городе Джидда. Об этом сообщают региональные СМИ.

В небе над Северным Хартумом 12 мая наблюдалось активное движение боевой авиации, совершавшей атаки на объекты СБР. Ей противостояли наземные подразделения ПВО. В районе столичного Дворца Республики также наблюдались ожесточенные столкновения.

Накануне представители обеих сторон конфликта подписали в Джидде декларацию, регламентирующую правила оказания гуманитарной помощи гражданскому населению. В ходе переговоров, однако, так и не достигнуто соглашение о прекращении огня.

Вооруженные действия в Судане, вспыхнувшие 15 апреля, уже привели к гибели не менее 750 человек. Около 200 тысяч вынужденно покинули свои дома и бежали из страны. Еще сотни тысяч граждан стали внутренне перемещенными лицами.
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