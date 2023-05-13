Армия Судана и СБР возобновили бои на фоне заключенной в Джидде декларации

Вооруженные действия в Судане, вспыхнувшие 15 апреля, уже привели к гибели не менее 750 человек. Около 200 тысяч вынужденно покинули свои дома и бежали из страны. Еще сотни тысяч граждан стали внутренне перемещенными лицами.