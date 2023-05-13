Представительство ЛНР в СЦКК: украинские военные ударили по Луганску 13 мая крылатой ракетой Storm Shadow

Представительство ЛНР в СЦКК подтвердило, что украинские военные утром 13 мая ударили по Луганску крылатой ракетой Storm Shadow. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Боеприпас, выпущенный по поселку Юбилейный в Луганске, англо-французского производства. В результате обстрела пострадали шесть человек. Кроме того, повреждены остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередач.
Ранее сообщалось, что после нового взрыва в Луганске в больницу попали два человека. О госпитализации местных жителей рассказала член Совета Федерации РФ Дарья Лантратова.