Спасатели эвакуировали из горящей многоэтажки в Кингисеппе 16 человек

Сообщение о возгорании комнаты в одной из квартир пятиэтажного дома на проспекте Карла Маркса в Кингисеппе поступило поздним вечером 12 мая. Как сообщает «Петербургский дневник», спасатели тушили пожар более двух часов.
По данным главного управления МЧС по Ленинградской области, огонь распространился на площади 18 квадратных метров. Спасателями было принято решение эвакуировать 16 человек в более безопасную зону. В результате произошедшего никто не пострадал.
Известно, что на месте работали 12 членов дежурной смены 124-й части противопожарной службы Ленобласти. Причины инцидента пока не названы.