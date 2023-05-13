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Число пострадавших при утреннем обстреле Луганска возросло до шести

Происшествия
Число пострадавших при утреннем обстреле Луганска возросло до шести

В Луганске уточняют последствия утреннего обстрела города. Число пострадавших в результате удара возросло до шести.

Telegram-канал РИА Новости передает об увеличении количества людей, получивших ранения. В представительстве ЛНР в СЦКК уточнили, что одной из пострадавших является женщина 1943 года рождения. Также взрыв в поселке Юбилейный повредил остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей и 15 легковых транспортных средств.

Прежде сообщалось, что после удара с применением крылатых ракет дальнего действия Storm Shadow в больницу попали два человека. Информацией поделилась член Совета Федерации Дарья Лантратова.
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