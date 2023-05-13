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Момент взрыва вертолета в Брянской области попал на видео

Происшествия
Момент взрыва вертолета в Брянской области попал на видео

В объектив видеокамеры попал момент взрыва вертолета, который позже рухнул вблизи жилых домов в Клинцах Брянской области. Причина выведения летательного аппарата из строя уточняется.

Перед падением вертолета местные жители услышали хлопок. Сведения о пострадавших в результате инцидента на данный момент не поступали.

Ранее факт падения вертолета в Клинцах подтвердили в экстренных службах. Причина взрыва летательного аппарата и его последующего падения на данный момент устанавливается. Это могло произойти в результате взрыва двигателя, сообщают СМИ.
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