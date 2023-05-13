«Еще и какую-нибудь государственную награду выпишет»: Пригожин иронично высказался о похвале главкома ВСУ Залужного в адрес Герасимова

По словам создателя «оркестра», у Залужного есть все основания делать такие заявления, так как деятельность Герасимова не противоречит интересам ВСУ. Пригожин указал, что при нынешнем главе Генштаба потенциал ВС РФ снижается, российские войска все чаще начали отступать с ключевых позиций, а ЧВК «Вагнер» страдает от «снарядного голода».