«Еще и какую-нибудь государственную награду выпишет»: Пригожин иронично высказался о похвале главкома ВСУ Залужного в адрес Герасимова

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин иронично отреагировал на хвалебный отзыв главкома ВСУ Валерия Залужного о начальнике Генштаба РФ Валерии Герасимове. Он объяснил, почему украинский военачальник называет российского генерала армии сильным и коварным.
По словам создателя «оркестра», у Залужного есть все основания делать такие заявления, так как деятельность Герасимова не противоречит интересам ВСУ. Пригожин указал, что при нынешнем главе Генштаба потенциал ВС РФ снижается, российские войска все чаще начали отступать с ключевых позиций, а ЧВК «Вагнер» страдает от «снарядного голода».
«Поэтому Залужный, я думаю, в скором времени не только похвалит, но и какую-нибудь государственную награду выпишет в адрес тех чиновников, околовоенных, хочу подчеркнуть, потому что военными их назвать нельзя, выпишет какую-нибудь госнаграду для того, чтобы отметить заслуги перед Украиной», — заявил он в аудиокомментарии, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».
Пригожин также подчеркнул, что не одинок в своем мнении о Герасимове. Такой же позиции придерживается и неназванный ветеран Генштаба, который назвал российского военачальника «важным для победы противника».
В заключение основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что за ночь подразделения «оркестра» продолжили продвижение в гнезде Бахмута и захватили еще три здания.