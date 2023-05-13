Пенсионный эксперт Киреева объяснила, как пожилые россияне смогут ездить на общественном транспорте бесплатно

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала, что с 15 мая проезд в общественном транспорте для пенсионеров станет бесплатным во многих российских регионах. При этом местные власти сами устанавливают условия реализации этой новой льготы для престарелых граждан РФ, сообщает портал Тeleprogramma.pro.