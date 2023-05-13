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Пенсионный эксперт Киреева объяснила, как пожилые россияне смогут ездить на общественном транспорте бесплатно

Общество
Пенсионный эксперт Киреева объяснила, как пожилые россияне смогут ездить на общественном транспорте бесплатно

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала, что с 15 мая проезд в общественном транспорте для пенсионеров станет бесплатным во многих российских регионах. При этом местные власти сами устанавливают условия реализации этой новой льготы для престарелых граждан РФ, сообщает портал Тeleprogramma.pro.

«В Кемеровской области бесплатный проезд вводится на всех видах наземного транспорта – в автобусах, троллейбусах и электричках. Но действовать такая льгота будет только в будние дни до четверга», – пояснила женщина-эксперт.

Киреева подчеркнула, что данная льгота должна существенно поддержать пожилых россиян, тем более что бесплатный проезд вводится сроком до конца сентября, т.е. на весь период дачного сезона.
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