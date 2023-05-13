Настоятель петербургского храма пытался избавиться от бывшего супруга возлюбленной, но попался с поличным

Сотрудники полиции провели операцию по задержанию служителя церкви священномученика Иерофея Афинского на Обводном канале, подозреваемого в организации похищения человека. Как передает 47news, мужчина лично передал им деньги за якобы выполненную работу.
По данным издания, инцидент произошел вечером 12 мая. Священнослужитель заказал похищение с последующим наказанием бывшего супруга одной из прихожанок, с которой у 34-летнего настоятеля развивались любовные отношения. Он опасался, что муж может повлиять на его отстранение от службы, поскольку тот не раз отправлял в Епархию соответствующие жалобы.
Известно, что Следственный комитет по Санкт-Петербургу уже направил дело в суд. Задержанный признал вину и раскаялся.