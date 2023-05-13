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Изнасиловавшим восьмилетнего мальчика на борту рейса Дубай — Москва педофилом может оказаться гражданин ФРГ

Происшествия
Изнасиловавшим восьмилетнего мальчика на борту рейса Дубай — Москва педофилом может оказаться гражданин ФРГ

Предполагаемым педофилом, изнасиловавшим ребенка в самолете «Аэрофлота» Дубай — Москва, может оказаться гражданин Германии. На текущий момент немец не задержан.

Правоохранительные органы начали проверку. Сейчас полицейские поддерживают контакт с адвокатом предполагаемого насильника, сообщает Mash в своем Telegram-канале. Местонахождение подозреваемого на данный момент неизвестно. Уголовное дело по факту инцидента до сих пор не возбуждено.

Ранее появилась информация, что пассажир рейса Дубай — Москва совершил противоправные действия сексуального характера в отношении восьмилетнего мальчика на борту самолета. В аэропорту Шереметьево педофил пытался увести ребенка в туалет, но мальчику удалось остаться с родственниками.
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