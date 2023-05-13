Изнасиловавшим восьмилетнего мальчика на борту рейса Дубай — Москва педофилом может оказаться гражданин ФРГ

Правоохранительные органы начали проверку. Сейчас полицейские поддерживают контакт с адвокатом предполагаемого насильника, сообщает Mash в своем Telegram-канале. Местонахождение подозреваемого на данный момент неизвестно. Уголовное дело по факту инцидента до сих пор не возбуждено.