Изнасиловавшим восьмилетнего мальчика на борту рейса Дубай — Москва педофилом может оказаться гражданин ФРГ

Предполагаемым педофилом, изнасиловавшим ребенка в самолете «Аэрофлота» Дубай — Москва, может оказаться гражданин Германии. На текущий момент немец не задержан.
Правоохранительные органы начали проверку. Сейчас полицейские поддерживают контакт с адвокатом предполагаемого насильника, сообщает Mash в своем Telegram-канале. Местонахождение подозреваемого на данный момент неизвестно. Уголовное дело по факту инцидента до сих пор не возбуждено.
Ранее появилась информация, что пассажир рейса Дубай — Москва совершил противоправные действия сексуального характера в отношении восьмилетнего мальчика на борту самолета. В аэропорту Шереметьево педофил пытался увести ребенка в туалет, но мальчику удалось остаться с родственниками.