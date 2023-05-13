США усилят присутствие в Персидском заливе на фоне задержаний танкеров Ираном

Власти США намерены укрепить позиции в Персидском заливе на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По словам чиновника, Вашингтон обеспокоен инцидентами с задержанием Ираном нефтяных танкеров в Ормузском проливе. Кирби сообщил, что Штаты планируют предпринять серию шагов, чтобы улучшить «координацию и оперативную совместимость международной системы безопасности» в регионе.
Он также анонсировал, что подробности позже сообщит Центральное командование ВС США, однако известно, что операции будут проходить под руководством американских военно-морских сил — активное участие в них будет принимать Пятый флот ВМС, подразделения которого дислоцированы в Бахрейне.
Соответствующее решение было принято на фоне участившихся случаев с задержанием иранскими силовиками нефтяных танкеров в Ормузском проливе. Так, на этой неделе СМИ опубликовали спутниковые снимки, свидетельствующие о пребывании судов Advantage Sweet и Niovi в порту Бендер-Аббаса на юге Ирана.
О задержании Advantage Sweet стало известно 27 апреля. Судно, следовавшее под флагом Маршалловых островов, перевозило сырую нефть из Кувейта по заказу американской энергетической компании Chevron. В Тегеране заявили, что танкер столкнулся с другим судном.
В начале мая появились сообщения о задержании Niovi. Танкер направлялся из Дубая в порт Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах, когда его окружили катера Корпуса стражей Исламской революции, направив судно в территориальные воды Ирана.
США назвали действия иранских силовиков «необоснованными, безответственными и представляющими угрозу безопасности на море, а также мировой экономике».
«Соединенные Штаты решительно осуждают действия, которые угрожают коммерческому судоходству на Ближнем Востоке и создают помехи ему ... Этим действиям просто нет оправдания», — заявил Джон Кирби.
При этом чиновник утверждает, что США не стремятся к эскалации конфликта с Ираном.
Инциденты с задержаниями судов в Ормузском проливе участились после выхода США из иранской ядерной сделки в период президентства Дональда Трампа. Действия Тегерана продиктованы активной борьбой с контрабандой нефти у морских границ республики. Под подобные подозрения попадают в том числе США.