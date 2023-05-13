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Власти Кении организуют интегрированные поселения для беженцев

Весь мир
Власти Кении организуют интегрированные поселения для беженцев

Найроби, 13 мая. Правительство Кении приняло решение о преобразовании лагерей для беженцев в интегрированные поселения, где временно перемещенные лица смогут проживать с населением местных общин.

На сегодняшний день республика является пятой по величине африканской страной, осуществляющей гуманитарную деятельность. Для реализации инициативы властей создан руководящий комитет, который будет отвечать за соблюдение национальной безопасности.

Это межправительственное ведомство возглавит министр внутренних дел государства Китуре Киндики. Чиновник отметил, что план переселения должен выполняться с осторожностью, чтобы отсеять преступников, ищущих способ проникнуть в страну. Кроме того, он заявил о важности усиления пограничного контроля для предотвращения притока новых беженцев и обеспечения порядка.

Ранее президент Кении Уильям Руто распорядился укрепить охрану границы с Сомали. Он приказал направить дополнительные подразделения на рубежи республики и привести военные структуры государства в боевую готовность.
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