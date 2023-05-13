Власти Кении организуют интегрированные поселения для беженцев

Это межправительственное ведомство возглавит министр внутренних дел государства Китуре Киндики. Чиновник отметил, что план переселения должен выполняться с осторожностью, чтобы отсеять преступников, ищущих способ проникнуть в страну. Кроме того, он заявил о важности усиления пограничного контроля для предотвращения притока новых беженцев и обеспечения порядка.