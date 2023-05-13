«Какою мерою мерите…»: как в России учредили особую службу и об особом вкладе Дмитрия Менделеева

13 мая 1845 года в России была учреждена Императорская служба мер и весов и одновременно вступило в действие «Положение о мерах и весах».
Дело в том, что старинные русские меры типа вершка, аршина сажени и т.п. могли отличаться (пусть и незначительно) в разных губерниях — требовалось навести порядок. Правда, первые полвека служба развивалась ни шатко ни валко.
Практически не было профессионального аппарата. Велась работа на местах по проверке мер и весов в торговле и промышленности, однако занимались этим, по сути, случайные люди. Руководство службы ставило вопрос об учреждении специальных контрольных органов, однако так и не было услышано.
Ситуация стала меняться лишь с 1892 года, когда работу возглавил выдающийся ученый Дмитрий Менделеев.
В 1893 году служба сменила свое название, став Главной палатой мер и весов.
Менделеев последние 15 лет своей жизни возглавлял учреждение, внеся своей энергией в его работу мощный импульс.
В 1899 году было разработано и вступило в силу новое «Положение о мерах и весах». Согласно ему, задачей Палаты являлось «сохранение единообразия, верности и взаимного соответствия мер и весов». Следующим этапом стал закон 1901 года, возложивший на учреждение заведование местными поверочными палатами, временными их отделениями, то есть широкое всероссийское руководство мерами и весами.
Именно Менделеев инициировал внедрение в России международной метрической системы. В документах, договорах, особенно с иностранцами, меры и веса стали указывать и по русской системе, и по метрической.
Устройство поверочного дела было доведено до максимального по тем временам научно-технического совершенства. Процесс полного перехода на метрическую систему был завершен после 1917 года.
В 1931 году Палату была реорганизована в Институт метрологии и стандартизации.
С 1934 года — Институт метрологии, сегодня Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева — один из крупнейших мировых центров научной и практической метрологии.