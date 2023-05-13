Российские туристы готовы добираться на отдых за границу любыми рейсами

Туристы из России собираются провести отпуск за границей, несмотря на рост средней цены на авиаперелеты, сообщает «Коммерсантъ».
Продажи летних туров в этом году увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Отмечается, что повышение средней стоимости перелетов и туристических программ не повлияли на спрос со стороны россиян.
Эксперты объясняют такую тенденцию низкой базой 2022 года и расширением авиасообщения с зарубежными странами. За прошедший год для россиян сформировались стыковочные рейсы, что также повлияло на увеличение спроса. Среди самых популярных туристических направлений выделяют Турцию, Египет и ОАЭ.
Ранее владелец турагентства в Саудовской Аравии заявил, что страна готова потратить триллион долларов для привлечения российских туристов. Власти намерены сделать государство главным курортом для жителей РФ.