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Российские туристы готовы добираться на отдых за границу любыми рейсами

Общество
Российские туристы готовы добираться на отдых за границу любыми рейсами

Туристы из России собираются провести отпуск за границей, несмотря на рост средней цены на авиаперелеты, сообщает «Коммерсантъ».

Продажи летних туров в этом году увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Отмечается, что повышение средней стоимости перелетов и туристических программ не повлияли на спрос со стороны россиян.

Эксперты объясняют такую тенденцию низкой базой 2022 года и расширением авиасообщения с зарубежными странами. За прошедший год для россиян сформировались стыковочные рейсы, что также повлияло на увеличение спроса. Среди самых популярных туристических направлений выделяют Турцию, Египет и ОАЭ.

Ранее владелец турагентства в Саудовской Аравии заявил, что страна готова потратить триллион долларов для привлечения российских туристов. Власти намерены сделать государство главным курортом для жителей РФ.
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