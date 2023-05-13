Рослесинфорг: около 320 тыс. деревьев спасли от вырубки в 2022 году на фоне снижения продаж сигарет

В ведомстве также отметили, что в России заметно сократилось количество курильщиков. Это положительно влияет на окружающую среду, так как табачный дым более токсичен, чем выхлопы автомобилей. Углекислый газ, попадающий в атмосферу из-за курения, составляет пятую часть выбросов от пассажирских лайнеров, резюмировали в Рослесинфорге.