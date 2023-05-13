Рослесинфорг: около 320 тыс. деревьев спасли от вырубки в 2022 году на фоне снижения продаж сигарет

Представители Рослесинфорга сообщили, что в 2022 году в России спасли от вырубки около 320 тыс. деревьев. Это произошло за счет снижения продаж сигарет, уточнили в пресс-службе ведомства.
По его данным, производство сигарет в России в 2022 сократилось на 1,7%. Директор Рослесинфорга Павел Чащин указал, что ежегодно в мире производят около 6 трлн сигарет — для этого вырубают 600 млн деревьев. Благодаря снижению объемов производства первых удалось сохранить 800 га спелого леса. Это эквивалентно территории четырех княжеств Монако, уточнил эксперт.
В ведомстве также отметили, что в России заметно сократилось количество курильщиков. Это положительно влияет на окружающую среду, так как табачный дым более токсичен, чем выхлопы автомобилей. Углекислый газ, попадающий в атмосферу из-за курения, составляет пятую часть выбросов от пассажирских лайнеров, резюмировали в Рослесинфорге.