Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поддержал поставку Украине оружие большого радиуса действия

Западные страны поставляют Украине оружие большой дальности действия. Председатель европейской дипломатии Жозеп Боррель поддержал это решение.
Дальнобойные крылатые ракеты Киев получил от Великобритании. Власти заверили, что не будут применять их для ударов по территории России. По оценке американского чиновника, это вооружение даст Украине те возможности, которые ВСУ хотели изначально.
Накануне, 12 мая, украинские военнослужащие применили две ракеты Storm Shadow для атаки на Луганск. При этом утром 13 мая обстрел продолжился.