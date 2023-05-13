Сотрудник «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов: кибер-мошенники перешли на нейросети и дипфейки

Интернет-мошенники начали активно использовать нейросети и дипфейки для своей деятельности. Соответствующей информацией поделился ведущий исследователь данных в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов.
Об этом стало известно 13 мая, в субботу. Кибер-преступники регулярно улучшают свои приемы: пользователи Сети привыкли не доверять картинкам, поэтому мошенники начали создавать дипфейковые видео, добавил эксперт.
«Мошенники создавали дипфейки, чтобы писать посты в социальных сетях со ссылкой на мошенническую страницу, один из громких примеров — это использование образа Илона Маска», — сообщил специалист.
Прежде стало известно, что кибер-преступники обманули жителя Башкирии почти на два миллиона рублей.