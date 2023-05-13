Минобороны ФРГ подтвердило подготовку военной помощи Украине на 2,7 млрд евро

Берлин намерен передать Киеву 20 дополнительных БМП Marder, 30 танков Leopard 1A5, 200 разведывательных БПЛА, логистические транспортные средства, четыре системы ПВО IRIS-T, а также боеприпасы. Кроме того, в списке присутствуют 18 гаубиц и 100 бронированных транспортных средств. Техника окажется на Украине уже в ближайшие месяцы. Таким образом, немецкое оборонное ведомство подтвердило информацию из публикации журнала Der Spiegel.