Радикалы убили более 15 человек при нападении на деревню в чадской провинции Логоне-Ориенталь

Нджамена, 13 мая. Боевики атаковали деревню Дон в южной провинции Чада Логоне-Ориенталь.
По данным правоохранительных органов, радикалы, оснащенные огнестрельным и холодным оружием, ворвались в общину и убили 17 граждан. Кроме того, они ранили еще нескольких человек, устроили разбой, подожгли дома местных жителей и угнали скот. Прокуратура начала оперативно-розыскные мероприятия с целью поимки преступников.
Глава деревни, которую атаковали террористы, потребовал отставки местных чиновников. По его мнению, боевики действуют в регионе с их молчаливого согласия.
Общины на юге Чада по большей части населяют христиане, ведущие оседлый образ жизни и существующие за счет сельского хозяйства. Столкновения с кочевыми радикально настроенными мусульманскими группировками зачастую приводят к многочисленным смертям среди мирного населения.
Ранее правительство Республики Чад назвало активность бандформирований главной проблемой продовольственного кризиса в регионе. По информации властей государства, голод и недоедание в стране достигают тревожно высоких показателей.