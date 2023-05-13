Радикалы убили более 15 человек при нападении на деревню в чадской провинции Логоне-Ориенталь

По данным правоохранительных органов, радикалы, оснащенные огнестрельным и холодным оружием, ворвались в общину и убили 17 граждан. Кроме того, они ранили еще нескольких человек, устроили разбой, подожгли дома местных жителей и угнали скот. Прокуратура начала оперативно-розыскные мероприятия с целью поимки преступников.