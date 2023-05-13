Культовая группа «Ленинград» Сергея Шнурова выступит в «Лужниках» в сентябре 2023 года

Бунтарь от музыки Сергей Шнуров и его культовая рок-группа «Ленинград» возвращаются на большую сцену — 16 сентября у питерской музыкальной группировки запланировано грандиозное выступление на московском стадионе «Лужники», информирует портал Тeleprogramma.pro.
«Эпоха "Ленинграда" длится уже четверть века. Группа не останавливается и продолжает удивлять, будоражить и провоцировать самые противоречивые реакции», — сообщается в анонсе концерта.
Музыканты из Санкт-Петербурга пообещали исполнить как старые мегахиты — «В Питере пить», «Экспонат», «WWW», «Сумка», «Вояж», — так и новые композиции, «злободневные, как сама жизнь».