Культовая группа «Ленинград» Сергея Шнурова выступит в «Лужниках» в сентябре 2023 года

Бунтарь от музыки Сергей Шнуров и его культовая рок-группа «Ленинград» возвращаются на большую сцену — 16 сентября у питерской музыкальной группировки запланировано грандиозное выступление на московском стадионе «Лужники», информирует портал Тeleprogramma.pro.