Украинские военные выпустили по ДНР за час 28 разнокалиберных снарядов

Населенные пункты ДНР продолжают сталкиваться с атаками со стороны Вооруженных сил Украины. За час по ним выпустили 28 разнокалиберных снарядов.
Удары фиксируют в представительстве Донецкой Народной Республике в СЦКК. Там указали, что украинские военнослужащие активно обстреливали регион с 11:00 до 12:00 по московскому времени. По населенным пунктам пускали снаряды калибра 152 и 155 мм.
Также ВСУ обстреляли Донецк десятью ракетами с применением реактивной системы залпового огня. Удар пришелся по Куйбышевскому району города.
Днем ранее украинские боевики обстреляли Киевский район города. В результате удара погиб мужчина.