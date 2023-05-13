Украинские военные выпустили по ДНР за час 28 разнокалиберных снарядов

Удары фиксируют в представительстве Донецкой Народной Республике в СЦКК. Там указали, что украинские военнослужащие активно обстреливали регион с 11:00 до 12:00 по московскому времени. По населенным пунктам пускали снаряды калибра 152 и 155 мм.