Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев скончался на 77-м году жизни

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер на 77-м году жизни. Об этом рассказал генеральный директор ОТР Виталий Игнатенко.
Один из родоначальников советского и российского телевидения ушел из жизни 13 мая 2023 года, передает ОТР. Игнатенко в беседе с ТАСС подтвердил информацию о смерти Сагалаева, сообщает издание в своем Telegram-канале.
«Да, он умер сегодня. Скоропостижно скончался»,— сказал гендиректор.
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