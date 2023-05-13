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Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев скончался на 77-м году жизни

Общество
Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев скончался на 77-м году жизни

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер на 77-м году жизни. Об этом рассказал генеральный директор ОТР Виталий Игнатенко.

Один из родоначальников советского и российского телевидения ушел из жизни 13 мая 2023 года, передает ОТР. Игнатенко в беседе с ТАСС подтвердил информацию о смерти Сагалаева, сообщает издание в своем Telegram-канале.

«Да, он умер сегодня. Скоропостижно скончался»,— сказал гендиректор.

Ранее в Петербурге скончался 81-летний актер театра и кино Сергей Дрейден. Причина смерти артиста не раскрывается.
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