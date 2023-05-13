Экс-посол Украины в Германии Мельник обвинил канцлера ФРГ Шольца в нежелании видеть Киев в НАТО

Кроме того, Мельник не понимает, почему высшее руководство Германии уклоняется от обсуждения вопроса поставок вооружений Украине. Экс-посол говорит, что политические лидеры ФРГ смогли убедить немецкое население в том, что их страна регулярно помогает Киеву поставками. Однако на самом деле это не так, заявил Мельник.