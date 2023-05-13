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Экс-посол Украины в Германии Мельник обвинил канцлера ФРГ Шольца в нежелании видеть Киев в НАТО

Политика
Экс-посол Украины в Германии Мельник обвинил канцлера ФРГ Шольца в нежелании видеть Киев в НАТО

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг критике руководство ФРГ. В частности он обвинил канцлера Олафа Шольца в нежелании видеть Киев в НАТО.

По мнению бывшего посла, кабинет министров ФРГ не хочет, чтобы Украина стала частью Североатлантического альянса. Поэтому представители Берлина якобы стараются любыми способами затормозить процесс вступления Киева в военную организацию.

Кроме того, Мельник не понимает, почему высшее руководство Германии уклоняется от обсуждения вопроса поставок вооружений Украине. Экс-посол говорит, что политические лидеры ФРГ смогли убедить немецкое население в том, что их страна регулярно помогает Киеву поставками. Однако на самом деле это не так, заявил Мельник.

Ранее Мельника назначили на новую должность на территории одной из латиноамериканских стран. Он стал послом Украины в Бразилии.
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