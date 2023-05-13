Продавцы табачной продукции в РФ обратились к властям с просьбой уменьшить размер комиссии за эквайринг

Министерство промышленности и торговли РФ призвало федеральные органы рассмотреть обращение продавцов табака по поводу снижения стоимости эквайринга. Об этом сообщает РБК.
Известно, что соответствующее обращение от индивидуальных предпринимателей в сфере табачной розницы поступило в Минпромторг РФ в апреле 2023 года. Поскольку этот вопрос находится вне полномочий ведомства, то он был перенаправлен в Минсельхоз, Минфин, Минэкономразвития и Центральный банк.
Продавцы табака просят установить ограничение комиссии за прием безналичной оплаты в размере не более 0,7%. Также они предлагают продумать компенсацию государством затрат на эквайринг по такому же принципу, как и возмещение при расчетах через СБП.
В пресс-центре ЦБ отметили, что подобное уменьшение комиссии может привести к сокращению различных программ лояльности и кэшбеков, а также образованию новых платежей за обслуживание карт.
Ранее стало известно, что Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому увеличивается размер штрафов за продажу никотина и устройств для его потребления несовершеннолетним.