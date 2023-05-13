Выборы в Турции: республика на пороге кризисного перехода

Правда, и здесь возможны изменения. Во-первых, турецкое руководство находится под постоянным давлением Запада — прежде всего США. Во-вторых, коалиция, которую «Партия справедливости и развития» (ПСР) Эрдогана ведет на парламентские выборы, столь же разношерстна, как и оппозиционные силы. Здесь и традиционный уже союзник «Партия националистического действия» (ПНД), настроенная по отношению к Москве довольно холодно, и еще более радикальные новые союзники — исламонационалисты из «Партии великого союза», исламисты из «Новой партии благосостояния», и курдские радикальные исламисты из HÜDA PAR. Новоиспеченные сторонники будут пытаться получить маскимальные дивиденды за свою поддержку, в том числе рычаги влияния на внешнюю политику, ведь голоса их избирателей, пусть и несколько процентов, могут оказаться решающими.