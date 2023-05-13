Глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада приняла участие в заседании членов Совбеза ООН. Правозащитник рассказала о притеснениях священников и верующих УПЦ, а также законопроектах Киева, противоречащих международным соглашениям о правах человека.
На встрече, проходившей по «формуле Арриа», обсуждали тему «Положение в области свободы религии и вероисповедания на Украине: преследование Украинской православной церкви», говорится на сайте ФБР. Заседание было инициировано Россией и привлекло внимание межправительственной организации к указанной проблеме. Открывший мероприятие постпред РФ при Организации Объединенных Наций и Совете Безопасности ООН Василий Небензя рассказал о 81-м решении органов украинского местного самоуправления на «запрет» деятельности УПЦ, а также более 300 случаях захвата общин религиозной организации. Дипломат подчеркнул, что о гонениях на монахов Киево-Печерской Лавры не пишет ни одно международное СМИ, а верховный комиссар по правам человека «останется слеп к этой ситуации».
По словам руководителя ФБР Миры Тэрада, притеснения представителей и последователей УПЦ на Украине достигли «небывалых, беспрецедентных со времен языческого Рима масштабов». Правозащитница отметила, что такие действия киевских властей начались задолго до СВО. Украинское правительство вводит против представителей УПЦ санкции, лишает их гражданства, СБУ проводит обыски в церквях, а правоохранители обвиняют священнослужителей в провокациях и сажают их в тюрьму.
Правозащитники ФБР, созданного при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, выразили благодарность членам Постоянного представительства РФ при ООН за возможность рассказать о наболевшей проблеме широкой аудитории и привлечь внимание мирового сообщества к гонениям на УПЦ со стороны киевских властей. По словам членов организации, действия Украины в религиозном вопросе — это беспрецедентный вызов современному миру, требующий глобальной осознанности и дипломатических усилий. Создать более справедливое и веротерпимое общество, где каждый сможет свободно исповедовать религию или убеждения без страха преследований, можно только объединив усилия, резюмировали в ФБР.