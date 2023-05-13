Глава ФБР Мира Тэрада выступила на заседании Совбеза ООН и рассказала о притеснениях священников и верующих УПЦ

На встрече, проходившей по «формуле Арриа», обсуждали тему «Положение в области свободы религии и вероисповедания на Украине: преследование Украинской православной церкви», говорится на сайте ФБР. Заседание было инициировано Россией и привлекло внимание межправительственной организации к указанной проблеме. Открывший мероприятие постпред РФ при Организации Объединенных Наций и Совете Безопасности ООН Василий Небензя рассказал о 81-м решении органов украинского местного самоуправления на «запрет» деятельности УПЦ, а также более 300 случаях захвата общин религиозной организации. Дипломат подчеркнул, что о гонениях на монахов Киево-Печерской Лавры не пишет ни одно международное СМИ, а верховный комиссар по правам человека «останется слеп к этой ситуации».