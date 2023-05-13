Военный эксперт Саблин рассказал, что изменит сокращение в армии Великобритании

Также об эффективности британской артиллерии говорят их крылатые ракеты Storm Shadow, которые ВСУ испытали 12 и 13 мая в Луганске. Согласно открытым источникам, снаряд разработали еще в 1994 году. Storm Shadow оснащена турбореактивным двигателем со скоростью 0,8 маха, или 950 километров в час. Также ракета имеет дальность в 560 километров, что уже выше дальности боеприпасов для РСЗО HIMARS (300 километров).