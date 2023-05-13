Военный эксперт Саблин рассказал, что изменит сокращение в армии Великобритании

Сокращение Великобританией стрелковых подразделений никак не повлияет на боеспособность Англии. Об этом ФАН рассказал политолог и военный эксперт Сергей Саблин, комментируя намерение министра обороны Бена Уоллеса заменить пехоту артиллерией.
По словам эксперта, в условиях прокси-войны сокращение части сухопутных войск не грозит Великобритании серьезным ослаблением в обороне страны.
«Исторически так сложилось, что Британия ведет войны чужими руками, спонсируя различные стороны конфликтов. Поэтому для них сокращение пехоты ни в коем случае не отразится на боеспособность. Плюс они находятся на острове, и как таковых врагов у них нет», — сказал Саблин.
Эксперт считает, что сокращение мотострелковых подразделений в пользу артиллерии —разумное решение, которое в свое время прошла российская армия.
«В ходе СВО массированное применение артиллерии доказало свою высокую эффективность. Одного снаряда хватает, чтобы накрыть группу от отделения до взвода живой силы противника или уничтожить дорогостоящую бронетехнику врага. Пехотным подразделением для этого надо гораздо больше людей, потратить времени сил и еще неизвестен конечный результат. Поэтому, конечно же, артиллерия остается Богом войны», — отметил политолог.
Также Саблин добавил, что сегодня артиллерия стала еще эффективнее за счет появления на поле боя дронов, которые помогают корректировать артиллерийский огонь.
Также об эффективности британской артиллерии говорят их крылатые ракеты Storm Shadow, которые ВСУ испытали 12 и 13 мая в Луганске. Согласно открытым источникам, снаряд разработали еще в 1994 году. Storm Shadow оснащена турбореактивным двигателем со скоростью 0,8 маха, или 950 километров в час. Также ракета имеет дальность в 560 километров, что уже выше дальности боеприпасов для РСЗО HIMARS (300 километров).
Напомним, ранее военный эксперт Виктор Литовкин рассказывал о российских авиабомбах, оснащенных системой управления и навигации. Они быстро и эффективно нейтрализуют места скопления военной техники и живой силы противника.