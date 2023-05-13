Тело школьницы обнаружили под окнами многоэтажки на улице Высоцкого в Новосибирске

Мертвую несовершеннолетнюю девочку обнаружили очевидцы 6 мая в микрорайоне МЖК в Новосибирске, сообщает «КП-Новосибирск».
Тело юной местной жительницы было найдено под окнами девятиэтажки. Она погибла в результате падения с большой высоты. Возраст девочки полиция не разглашает.
Следователи начали проверку инцидента и возбудили уголовное дело. По одной из версий, в день происшествия девочка устроила с друзьями вечеринку у себя дома. Правоохранительные органы выясняют, могли ли школьницу вытолкнуть из окна или это был несчастный случай.
Ранее тело девушки обнаружили на крыше волгоградского торгового центра, расположенного возле многоэтажки. Окно ее квартиры выходило на сторону ТЦ.