Тело школьницы обнаружили под окнами многоэтажки на улице Высоцкого в Новосибирске

Следователи начали проверку инцидента и возбудили уголовное дело. По одной из версий, в день происшествия девочка устроила с друзьями вечеринку у себя дома. Правоохранительные органы выясняют, могли ли школьницу вытолкнуть из окна или это был несчастный случай.