Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Два мальчика погибли в результате пожара в частном доме под Саратовом

Происшествия
Два мальчика погибли в результате пожара в частном доме под Саратовом

Мальчики шести и четырех лет погибли в результате пожара в частном доме под Саратовом. Об этом сообщили в СУ Следственного комитета России по региону.

В ведомстве отметили, что тело старшего ребенка обнаружили в доме после ликвидации возгорания. Второго несовершеннолетнего увезли в больницу. Однако там он уже скончался.

По факту происшествия сотрудники Следкома начали проверку. Они осматривают дом после пожара для установления деталей.

С масштабными пожарами столкнулась Курганская область. Возгорания унесли жизнь 21 человека.
саратовская область пожар смерть следственный комитет
Военкоры ФАН