Два мальчика погибли в результате пожара в частном доме под Саратовом

Мальчики шести и четырех лет погибли в результате пожара в частном доме под Саратовом. Об этом сообщили в СУ Следственного комитета России по региону.
В ведомстве отметили, что тело старшего ребенка обнаружили в доме после ликвидации возгорания. Второго несовершеннолетнего увезли в больницу. Однако там он уже скончался.
По факту происшествия сотрудники Следкома начали проверку. Они осматривают дом после пожара для установления деталей.
С масштабными пожарами столкнулась Курганская область. Возгорания унесли жизнь 21 человека.