Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Рим на встречу с Правительством Италии и папой Франциском

Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Рим. Соответствующей информацией поделился новостной телеканал Rainews24.
Об этом стало известно 13 мая, в субботу. Позднее украинский лидер встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром государства Джорджей Мелони. Во второй половине дня Зеленского примет папа римский Франциск, передает телеканал. В связи с приездом главы украинского режима правоохранительные органы итальянской столицы усилили меры безопасности.
Прежде сообщалось, что мирные жители Рима испытают неудобства из-за приезда Зеленского. В городе будет перекрыто движение, указывалось ранее.