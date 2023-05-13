Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Рим на встречу с Правительством Италии и папой Франциском

Об этом стало известно 13 мая, в субботу. Позднее украинский лидер встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром государства Джорджей Мелони. Во второй половине дня Зеленского примет папа римский Франциск, передает телеканал. В связи с приездом главы украинского режима правоохранительные органы итальянской столицы усилили меры безопасности.