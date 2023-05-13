Австралийцы считают россиян сумасшедшими из-за привычки снимать уличную обувь в доме

В Австралии не принято снимать уличную обувь в доме даже после прогулки по грязи. Местные жители могут спокойно зайти на кухню или в спальню, отметил турист. На разувающихся при входе в жилище россиян австралийцы смотрят с большим удивлением, передает «Турпром».