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Австралийцы считают россиян сумасшедшими из-за привычки снимать уличную обувь в доме

Общество
Австралийцы считают россиян сумасшедшими из-за привычки снимать уличную обувь в доме

Турист из РФ после посещения Австралии рассказал, почему местные жители считают россиян сумасшедшими. Путешественник назвал три причины.

В Австралии не принято снимать уличную обувь в доме даже после прогулки по грязи. Местные жители могут спокойно зайти на кухню или в спальню, отметил турист. На разувающихся при входе в жилище россиян австралийцы смотрят с большим удивлением, передает «Турпром».

Еще одной причиной считать граждан России сумасшедшими для иностранцев послужило курение сигарет. Австралийцы почти не курят в связи с дороговизной табачной продукции в стране. Поэтому граждане РФ, обладающие вредной привычкой, выглядят странно в глазах местных.

И последним фактором стало отсутствие у россиян желания здороваться с незнакомыми людьми. Жители Австралии привыкли приветствовать всех и всегда.

Ранее появилась информация, что в стране планируют полностью запретить продажи одноразовых электронных сигарет. При этом многоразовые устройства в Австралии можно будет купить лишь по рецепту врача.
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