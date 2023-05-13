Кровавая корона Британской империи

В Великобритании недавно прошла церемония коронации нового монарха. Действо крайне пафосное, пышное и яркое. Аристократы, в одеждах позапрошлого века, расфуфыренные гвардейцы и конечно же сам король, больше похожий на какого-то персонажа циркового выступления.
Огромная тяжеленная корона, мантия — как будто бы мы не в двадцать первом веке, а в те времена Британской Империи, когда она была размером с добрую половину мира.
И вот что удивительно — люди, которые восхищаются «славной традицией» коронации, упрекают Россию в том, что она каждый год масштабно празднует Девятое мая. Мол, «победобесие» это, пора уже успокоиться, ведь прошло уже почти восемь десятков лет. И у этих удивительных людей в головах вообще ничего не щелкает.
Но я немного о другом. Я не зря упомянул старую Британскую Империю, которая была размером с половину мира. Сейчас от нее остались только рожки да ножки. Да, формально король является монархом Канады, Австралии и еще каких-то там небольших стран, но это только формально. А в реальности — могучая империя съежилась до размера одного острова и кусочка острова соседнего, но еще не факт, что она сохранится даже в таком виде.
Но память о веках, когда Англия угнетала сотни миллионов человек по всему миру, осталась. И, в том числе материальная. Вот та самая корона монарха, например, на которой буквально тысячи драгоценных камней. Можно изучать историю каждого камня и это будет история угнетения и грабежа какого-нибудь народа, история геноцида, пролитой крови. У старичка в мантии, сидящего на троне, на голове не просто корона — там огромная часть истории британских преступлений против человечности, против всего мира. На голове Чарльза, ставшего королем, миллионы трупов и десятки разрушенных стран. И надо отдать должное монарху — ему это до лампочки, он несет этот груз спокойно и легко, как перышко, как и полагается истинному белому джентльмену.
Правда, он еще не в курсе, что время таких вот джентльменов уже ушло и мир стремительно меняется.
А еще такое интересное учреждение, как Британский музей. Веками в него возили награбленные по всему миру сокровища, из самых разных стран. Артефакты древних цивилизаций, предметы культур других народов, целые памятники и монументы. И все это до сих пор остается в музее, отдавать настоящим хозяевам никто ничего не собирается. Видимо потому, что этот музей, как и монарх — последние оплоты британского империализма, который, увы, не кончился с окончанием колониальной эпохи. У Британии теперь новая сфера интересов, уже в других странах. И цена этих интересов — десятки и сотни тысяч человеческих жизней, ровно так же, как и триста, и пятьсот лет назад.
А сам Британский музей — это прям некое собрание улик и доказательств преступлений Британской империи. И если когда-нибудь (я очень на это надеюсь), свершится суд над одним из главных угнетателей человечества, то он должен пройти именно в Британском музее, в окружении десятков тысяч награбленных по всему миру экспонатов.
И на месте британцев, я бы не особенно расслаблялся. Мир не забыл преступления Империи, над которой когда-то не заходило солнце. Мир все прекрасно помнит и жаждет отмщения. Уж слишком много зла совершено за сотни лет. Пресловутое «бремя белого человека» — лицемерие, ложь и жадность. Величайшее зло в истории человечества, в сравнении с которым меркнет даже Гитлер.
И Британия за все ответит. Процесс начинается. Индия собирается вернуть тысячи драгоценностей, которые британские «цивилизаторы» веками вывозили из своей главной колонии. Это, в том числе, и знаменитый алмаз «Кохинор», который украшает британскую корону.
И примеру Индии должны последовать все страны, которые когда-то были унижены и ограблены британцами. Все должны потребовать у главного вора и убийцы в истории человечества вернуть награбленное.
И дело даже не в том, что все эти сокровища стоят невероятных денег. Дело в восстановлении справедливости, хотя бы частичной. Все страны и народы, которые веками угнетались «белым господином», должны требовать возмездия. И оно обязательно будет.