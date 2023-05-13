Кровавая корона Британской империи

А еще такое интересное учреждение, как Британский музей. Веками в него возили награбленные по всему миру сокровища, из самых разных стран. Артефакты древних цивилизаций, предметы культур других народов, целые памятники и монументы. И все это до сих пор остается в музее, отдавать настоящим хозяевам никто ничего не собирается. Видимо потому, что этот музей, как и монарх — последние оплоты британского империализма, который, увы, не кончился с окончанием колониальной эпохи. У Британии теперь новая сфера интересов, уже в других странах. И цена этих интересов — десятки и сотни тысяч человеческих жизней, ровно так же, как и триста, и пятьсот лет назад.