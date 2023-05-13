После нового взрыва в Луганске в больницу попали два человека

Появились подробности утреннего взрыва в Луганске. По предварительным данным, в результате ударов по городу в больницу доставили два человека.
Деталями атаки поделилась член Совета Федерации РФ Дарья Лантратова. Она указала, что при ударе пострадали местные жители, более точной информации пока не представили.
Сенатор уверена, что атаками на город украинские военнослужащие не смогут запугать жителей ЛНР. Лантратова подчеркнула, что республика долго шла к тому, чтобы говорить на русском языке, чтить русскую культуру.
Луганск подвергся атаке утром 13 мая. Сообщают, что ВСУ применили крылатые ракеты дальнего действия Storm Shadow.