Медики зафиксировали 3027 случаев заражения коронавирусом в России за сутки

Если сравнивать с прошлыми сутками, когда было зафиксировано 3111 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 84. Также из опубликованных данных следует, что количество госпитализаций за день составило 605 и снизилось в сравнении с предыдущим показателем на 30%.