Медики зафиксировали 3027 случаев заражения коронавирусом в России за сутки

Суточный прирост заболевших COVID-19 на территории России составил 3027. Об этом сообщает оперативный штаб.
Если сравнивать с прошлыми сутками, когда было зафиксировано 3111 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 84. Также из опубликованных данных следует, что количество госпитализаций за день составило 605 и снизилось в сравнении с предыдущим показателем на 30%.
Скончались от ковида за сутки 27 человек. Днем ранее болезнь привела к смерти 28 пациентов. А выздоровело за сутки 5022 человека — на 4,4% меньше, чем 12 мая.
Несколько дней назад в России зафиксировали минимальное количество заболевших COVID-19 с января текущего года. Суточный прирост заболевших коронавирусом, согласно данным от 9 мая, составил 2726 случаев.