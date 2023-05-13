Летевший со стороны Белоруссии неопознанный аппарат заметили в Польше

Неопознанный летательный объект, направляющийся со стороны Белоруссии, был замечен в воздушном пространстве Польши. Соответствующей информацией поделилось Министерство национальной обороны государства.
Об этом стало известно 13 мая, в субботу. По одной из версий МО Польши, летательный аппарат белорусской стороны осуществлял наблюдение. В настоящий момент принято решение о привлечении дежурных войск территориальной обороны для поиска неизвестного аппарата.
«Вероятно, речь идет о наблюдательном зонде», — указано в пресс-релизе военного ведомства.
В сообщении Министерства обороны подчеркивается, что радиолокационный контакт был утрачен в районе Рыпина.