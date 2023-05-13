Боевики похитили по меньшей мере 25 прихожан баптистской церкви в нигерийском штате Кадуна

Глава христианской ассоциации Нигерии заявил, что боевики ворвались на воскресную службу и увезли в неизвестном направлении 40 человек. Позже священнослужитель уточнил, что 15 заложников сумели сбежать от бандитов, однако о судьбе еще 25 пленных в настоящий момент ничего не известно.