Боевики похитили по меньшей мере 25 прихожан баптистской церкви в нигерийском штате Кадуна

Абуджа, 13 мая. Радикалы совершили нападение на баптистскую церковь в северо-западной части Нигерии.
Глава христианской ассоциации Нигерии заявил, что боевики ворвались на воскресную службу и увезли в неизвестном направлении 40 человек. Позже священнослужитель уточнил, что 15 заложников сумели сбежать от бандитов, однако о судьбе еще 25 пленных в настоящий момент ничего не известно.
Правоохранительные органы штата отметили, что число нападений с целью выкупа увеличилось после непродолжительного затишья, связанного с выборами президента и губернаторов в феврале и марте. Члены радикальных группировок силой удерживают похищенных в лесах по всему региону.
Высокая террористическая активность привела северо-западные штаты Нигерии к гуманитарной катастрофе. Регулярные рейды боевиков заставляют фермеров бежать со своих наделов в более безопасные места жительства, что приводит к нехватке продовольствия.