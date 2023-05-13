Певец Владимир Пресняков впечатлился выступлением участницы шоу «Голос» и разделся в эфире

Музыкант Владимир Пресняков необычно отреагировал на выступление участницы команды певицы Полины Гагариной на шоу «Голос».
Исполнительница Надежда Проскурина во втором туре «Нокаутов» представила личную интерпретацию «History repeating». Выступление настолько поразило членов жюри, что недавно присоединившийся к судейству Пресняков разделся в эфире шоу.
Музыкант ощутил жар от номера Проскуриной и поспешил снять с себя куртку, оставшись в одной футболке. Отмечается, что раньше певец себе подобного не позволял.
Ранее в одном из выпусков шоу «Голос» конкурсанты массово отказывались идти в команду к Полине Гагариной. В один момент участники стали настолько часто выбирать в наставники других артистов, что члены жюри начали подшучивать над певицей.