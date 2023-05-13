Восемьдесят два года со дня рождения одного из родоначальников рок-ролла Ричи Валенса

Роковым стало решение организаторов гастролей вписать в график еще один населенный пункт. До этого путешествующие все время на автобусе, до городка Клир Лейк музыканты отправились на самолете. 3 февраля 1959 года, на следующий день после концерта, группа летела в штат Миннесота, когда машина попала в бурю, потеряла управление и рухнула, не дотянув до аэропорта всего пяти километров. Все, кто находился на борту, погибли. По другой версии, причиной катастрофы стала неопытность пилота.