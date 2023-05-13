Восемьдесят два года со дня рождения одного из родоначальников рок-ролла Ричи Валенса

Восемьдесят два года назад родился американский музыкант, один из пионеров рок-н-ролла Ричи Валенс. Артист появился на свет 13 мая 1941 год в штате Калифорния, США.
Любовь к гитаре будущая звезда рок-н-ролла Валенс — настоящее имя Ричард Стивен Валенсуэла — унаследовал от отца, который был профессиональным исполнителем. Когда Ричи было всего три года, его родители развелись, и долгое время мальчик жил именно с Валенсуэла старшим. Он и преподал тогда еще шестилетнему сыну первые уроки игры на испанской гитаре. К девяти годам юноша уже довольно прилично играл на инструменте.
Отец умер в 1951 году и подросток Ричард перебрался жить к матери. Но поскольку он был далеко не единственным ребенком, парня воспитывали многочисленные тети. Именно они и привили ему любовь к песням в стиле кантри, а позже, в середине 1950-х годов парень серьезно увлекся блюзом.
Поворотным событием стало посещение концерта Литл Ричарда, после которого юный гитарист влюбился в жанр рок-н-ролл. Вскоре появилась и первая группа, в которой начались первые скромные шаги музыканта в его профессиональной карьере. Коллектив под названием The Silhouettes в основном выступал на школьных вечерах до того, как мать Валенса, получив страховку после смерти бывшего мужа, арендовала небольшой зал, в котором «Силуэты» устраивали танцевальные вечера.
Это послужило толчком к подписанию Ричи контракта на запись его первого сингла. Дело в том, что на один из таких вечеров группы заглянул владелец мелкой звукозаписывающей компании Del-Fi Records Боб Кин. Он обратил внимание на талант и потенциал молодого артиста и пригласил его на прослушивание.
Первый же выпущенный им трек «Come on, Let’s Go» мгновенно разошелся полумиллионным тиражом. Однако его самой известной песней все же считается композиция «La Bamba». К традиционной испанской песни (стоит отметить, что у Ричи присутствуют испанские корни), он добавил рок-н-рольный мотив и получил настоящий хит.
Позже с таким названием снимут фильм, прототипом главного героя которого станет сам Ричи Валенс.
Но, к сожалению, карьера талантливого музыканта закончилась едва начавшись. После его последнего визита в студию, где он записал несколько треков для своего дебютного полноформатного альбома, Ричи по предложению Бадди Холли отправился в совместный тур по 23 американским городам c The Winter Dance Party.
Роковым стало решение организаторов гастролей вписать в график еще один населенный пункт. До этого путешествующие все время на автобусе, до городка Клир Лейк музыканты отправились на самолете. 3 февраля 1959 года, на следующий день после концерта, группа летела в штат Миннесота, когда машина попала в бурю, потеряла управление и рухнула, не дотянув до аэропорта всего пяти километров. Все, кто находился на борту, погибли. По другой версии, причиной катастрофы стала неопытность пилота.
Ричи Валенсу на момент смерти было всего 17 лет. Примечательно, что изначально его даже не должно было быть в самолете. Однако он так торопился побыстрее добраться до пункта назначения, что уговорил гитариста Бадди Холли Томми Эллсапа уступить ему место. И это несмотря на то, что Валенс с детства боялся летать на самолетах.
Годы спустя, в 1971 году, музыкант Дон МакЛин назовет ту роковую дату «Днем, когда умерла музыка» (The Day the Music Died). В 2001 году Ричи Валенс был включен в Зал славы рок-н-ролла.