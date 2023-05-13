Республиканцы потребовали от Байдена пройти проверку умственных способностей или отказаться от участия в выборах

Более 60 представителей Республиканской партии Соединенных Штатов потребовали от американского президента Джо Байдена пройти проверку умственных способностей или отказаться от участия в выборах в 2024 году на пост главы государства.
Соответствующей информацией поделился телеканал Fox News. Об этом стало известно 13 мая, в субботу.
«Нет никаких признаков того, что вы проходили какую-либо проверку умственных способностей, а если и проходили, то эти результаты были скрыты от общественности», — указали республиканцы.
Прежде турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, как поймал своего американского коллегу на лжи во время их личной встречи. Подробности передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».