Сотрудники московской природоохранной прокуратуры обнаружили крокодила в ночном клубе на Кудринской площади

Житель Москвы обратился в чат-бот для помощи диким животным с сообщением, что в одном из ночных заведений столицы на Кудринской площади содержится крокодил. В пресс-службе прокуратуры заявили, что началась проверка исполнения требований законодательства.
Известно, что после получения обращения представители Межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы и Департамента природопользования и охраны окружающей среды выехали на место. Они выявили, что рептилия содержится в небольшом террариуме. Также известно, что администрация клуба не предоставила документы, которые подтверждают происхождение животного и право на владение им.
Следует отметить, что согласно постановлению РФ №795 все виды крокодилов внесены в список животных, запрещенных к содержанию. Если соответствующие документы не будут предъявлены в ближайшее время, то каймана поместят в центр реабилитации.
Ранее житель Еврейской автономной области убил краснокнижного амурского тигра, после чего создал тайник с его останками. Следователи возбудили уголовное дело по части первой статьи 258 УК РФ «Незаконная добыча и оборот ценных диких животных».