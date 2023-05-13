Сотрудники московской природоохранной прокуратуры обнаружили крокодила в ночном клубе на Кудринской площади

Известно, что после получения обращения представители Межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы и Департамента природопользования и охраны окружающей среды выехали на место. Они выявили, что рептилия содержится в небольшом террариуме. Также известно, что администрация клуба не предоставила документы, которые подтверждают происхождение животного и право на владение им.