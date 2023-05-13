Пострадавших при обстреле Луганска ракетами Storm Shadow детей осмотрят специалисты из Московской области

Дети, получившие ранения при атаке на Луганск с применением ракет Storm Shadow, пройдут обследования у специалистов из Московской области. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в личном Telegram-канале.
Он поделился подробностями состояния пострадавших несовершеннолетних. Пасечник отметил, что сейчас у пятерых оно удовлетворительное. У еще одного ребенка перелом кости стопы. Медики оказывают детям необходимую помощь.
Пасечник также подтвердил новый удар по Луганску. Он указал, что взрыв произошел на территории поселка Юбилейный. На месте удара работают экстренные службы. Ранее ФАН опубликовал видео последствий взрыва в населенном пункте.