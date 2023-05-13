The Economist: антироссийские санкции «убили» 150 тысяч граждан ЕС минувшей зимой

Брюссель, 13 мая. Энергетический кризис привел к росту уровня смертности в Европе. Об этом со ссылкой на данные статистики европейских государств сообщает издание The Economist.
Журналисты проанализировали показатели смертности 27 стран ЕС (за исключением Мальты и Кипра), а также Великобритании, Норвегии и Швейцарии и пришли к выводу, что минувшей зимой произошел всплеск избыточных смертей.
«Сравнивая фактические случаи смерти с показателями за те же недели 2015–2019 годов, мы обнаружили, что смертность по всей Европе была выше, чем ожидалось. В 28 европейских странах, которые мы исследовали, в период с ноября 2022 по февраль 2023 года было зарегистрировано 149 000 дополнительных смертей, что эквивалентно увеличению на 7,8%», — сообщили авторы исследования.
По их словам, данные показатели оказались выше прогнозируемых. В ноябре The Economist предсказал, что рост цен на электроэнергию может привести к гибели от 22 до 138 тысяч человек при условии мягкой зимы. При этом они отмечают, что прошедшая зима была теплее, чем в среднем в 2015–2019 годах.
Журналисты считают, что увеличение уровня смертности напрямую связано с ростом цен на электричество и топливо, который стал прямым следствием введения антироссийских санкций.
«По нашим оценкам, повышение цен примерно на 0,10 евро за кВт/ч — около 30% от средней стоимости на электроэнергию прошлой зимой — было связано с увеличением еженедельной смертности в стране примерно на 2,2%», — указывают исследователи.
В то же время они подчеркивают, что количество смертей могло быть выше, если бы европейские правительства не потратили десятки миллиардов евро на программы субсидий для населения и бизнеса.
Однако нынешняя зима обещает быть гораздо более тяжелой. Многие государства сообщают о сворачивании программ поддержки. Так, правительство Германии планирует ввести принудительные ограничения на потребление электроэнергии, которые начнут действовать с начала следующего года.
Как отмечают представители федерального сетевого агентства, данные меры связаны с возможных аварий кабельных линий вследствие возросшей нагрузки, вызванной переходом на электроэнергию на фоне отказа от газа, угля и нефтепродуктов.
В связи с этим будет ограничиваться использование мощных потребителей, таких как обогреватели и зарядные станции для электромобилей.
Многие немцы предупреждают, что нововведения могут привести к серьезным последствиям, поскольку грозят спровоцировать массовые отключения отопления и транспортный коллапс.
Все это происходит под бравурные заявления властей об успешном снижении зависимости Германии от российских энергоносителей.