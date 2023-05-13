The Economist: антироссийские санкции «убили» 150 тысяч граждан ЕС минувшей зимой

По их словам, данные показатели оказались выше прогнозируемых. В ноябре The Economist предсказал, что рост цен на электроэнергию может привести к гибели от 22 до 138 тысяч человек при условии мягкой зимы. При этом они отмечают, что прошедшая зима была теплее, чем в среднем в 2015–2019 годах.