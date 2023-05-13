ФАН публикует эксклюзивные кадры последствий ракетного удара в районе Луганской академии внутренних дел

Последствия утреннего взрыва в Луганске попали на видео. ФАН публикует эксклюзивное видео, на котором в районе здания академии внутренних дел виден столб черного дыма.
Очевидцы сняли, как после нового взрыва в городе дымится территория возле помещения бывшего учреждения республики. Пока что не уточнили, какой объект именно попал под удар. Предполагается, что это была Луганская академия внутренних дел.
Также нет информации и о пострадавших. По предварительной информации, взрыв произошел в поселке Юбилейный на окраине города.
Луганск столкнулся с очередной атакой после вчерашнего удара. По уточненной информации, ВСУ выпустили по городу две ракеты дальнего действия Storm Shadow.