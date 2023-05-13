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ВСУ использовали британские ракеты Storm Shadow во время нового удара по Луганску

Происшествия
ВСУ использовали британские ракеты Storm Shadow во время нового удара по Луганску

ВС Украины вновь использовали поставленные из Великобритании крылатые ракеты Storm Shadow во время удара по Луганску. Об этом сообщает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Утром 13 мая снаряд ВСУ попал в старое здание Луганской академии внутренних дел. С 2015 года там располагались военные. Сейчас сама академия базируется в центре города. По предварительной информации, в связи с ударом по городу могут быть погибшие и раненые.

Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что по территории Луганска 12 мая было выпущено две ракеты большой дальности Storm Shadow. Также украинские военные применили снаряд ADM-160B MALD.
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