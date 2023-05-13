В селах Иркутской области эвакуировали 60 человек из-за критического уровня воды в реке Нижняя Тунгуска

Главное управление МЧС России по Иркутской области контролирует паводковую ситуацию в нескольких селах региона. Как сообщает пресс-служба ведомства, в настоящий момент уровень рек будет оставаться высоким.
По данным МЧС, в пункт временного размещения были эвакуированы 60 человек, в том числе 12 детей: вывезены все жители села Токма, а также частично население Преображенки и Еремы. Спасатели продолжат работу до улучшения обстановки.
Известно, что угроза затопления населенных пунктов уже отсутствует. Притоки рек Непа и Нижняя Тунгуска освободились ото льда. Однако критический показатель воды будет держаться из-за снеготаяния.
Ранее мэр Иркутской области Сергей Чонский сообщил, что в регионе подтопило около 134 жилых домов. Большая часть из них находится в Преображенке — 109 зданий, в которых проживают 215 человек.