Уголовное дело возбудили после обнаружения тела задушенной 17-летней девушки в читинском лесу

Тело девушки со следами удушья обнаружили 10 мая в лесополосе на Высокогорье, сообщает «Чита.Ру».
Согласно данным издания, мертвую 17-летнюю девушку обнаружили поздно вечером 10 мая в читинском лесу. На теле были зафиксированы следы насильственной смерти. По предварительной версии, девушку могли задушить.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Рассматривается версия, что к совершению преступления может быть причастен знакомый погибшей. Сейчас устанавливаются все детали происшествия.
Ранее тело пропавшей 19-летней девушки-аниматора нашли на Кубани. Полиция зафиксировала на трупе следы насильственной смерти.