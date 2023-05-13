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Уголовное дело возбудили после обнаружения тела задушенной 17-летней девушки в читинском лесу

Происшествия
Уголовное дело возбудили после обнаружения тела задушенной 17-летней девушки в читинском лесу

Тело девушки со следами удушья обнаружили 10 мая в лесополосе на Высокогорье, сообщает «Чита.Ру».

Согласно данным издания, мертвую 17-летнюю девушку обнаружили поздно вечером 10 мая в читинском лесу. На теле были зафиксированы следы насильственной смерти. По предварительной версии, девушку могли задушить.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Рассматривается версия, что к совершению преступления может быть причастен знакомый погибшей. Сейчас устанавливаются все детали происшествия.

Ранее тело пропавшей 19-летней девушки-аниматора нашли на Кубани. Полиция зафиксировала на трупе следы насильственной смерти.
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