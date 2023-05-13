Немецкая оппозиция выступила за набор иностранцев в армию Германии

Об этом сообщает газета Bild, журналисты которой ознакомились с текстом разработанного политиками документа. Представители союзов намерены предоставить возможность служить в армии Германии иностранным лицам. Основным условием для попадания в ряды немецких вооруженных сил является проживание гражданина другого государства на территории ФРГ на постоянной основе.