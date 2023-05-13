Немецкая оппозиция выступила за набор иностранцев в армию Германии

Немецкий оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов предложил набирать в бундесвер иностранцев.
Об этом сообщает газета Bild, журналисты которой ознакомились с текстом разработанного политиками документа. Представители союзов намерены предоставить возможность служить в армии Германии иностранным лицам. Основным условием для попадания в ряды немецких вооруженных сил является проживание гражданина другого государства на территории ФРГ на постоянной основе.
Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что через пару лет сухопутная армия страны может стать самой сильной в Европе.