13 мая Черноморский флот отмечает 240-ю годовщину со дня своего основания

Сирийская «одиссея» ЧФ оказалась преддверием участия черноморцев в куда более сложной операции. Я имею в виду, конечно, СВО. Киевский режим, которому активно помогали его западные бенефициары, являлся куда более серьезным противником, чем джихадисты в Сирии. Соответственно, к непосредственному участию в СВО пришлось привлечь все компоненты ЧФ. Корабли, морская авиация флота, морские пехотинцы и подразделения береговых войск с первых же часов спецоперации приступили к выполнению боевых и специальных задач, связанных как с нанесением ракетных ударов по войскам и военным объектам противника, так и с мероприятиями обеспечения безопасности российской территории.