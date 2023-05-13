Черноморцы в ходе СВО на деле доказывают верность славным боевым традициям флота. 13 мая Черноморский флот отмечает 240-ю годовщину со дня своего основания. При этом ЧФ не просто находится на боевом посту, но и в настоящее время является самым воюющим флотом России.
Возрождение флота
На протяжении всей своей длинной и славной истории Черноморский флот играл важнейшую роль в обеспечении обороноспособности нашего государства, одновременно являясь силовой основой решения задач национальной морской политики на южном направлении. Иными словами, ЧФ рассматривался военно-политическим руководством государства не только как важнейший компонент «щита», оберегающего черноморские владения Отечества, но и как основа для формирования соединений, выполняющих задачи в акватории Средиземного моря, а если понадобится, то и в Атлантике.
После 1991 года прогресс ЧФ по понятным причинам сменился регрессом. Де-факто, ЧФ медленно, но верно «вымирал», с тяжелым сердцем готовясь к «переезду» в Новороссийск в случае срыва пролонгации российско-украинских договоренностей о базировании Черноморского флота в Севастополе.
К счастью, до полного коллапса флота дело так и не дошло. «Возвращение в родную гавань» Крыма в 2014 году кардинально изменило ситуацию, создав предпосылки для возрождения Черноморского флота. Чем, собственно, Россия немедленно и занялась. Результатом последующих усилий нашего государства стало то, что к началу специальной военной операции, несмотря на закономерный вывод из состава ЧФ ряда исчерпавших свой ресурс кораблей советской постройки, боевой потенциал флота значительно усилился. Причем, в первую очередь – за счет береговой и воздушной компоненты.
За счет развертывания в Крыму «самодостаточной группировки войск» (формулировка Сергея Шойгу), включающей новейшие береговые ракетные комплексы «Бал»/»Бастион» и комплексы ПВО, а также многочисленную авиационную группировку, полуостров уже в 2016 году превратился в непотопляемый и хорошо защищенный ракетоносец/авианосец, «простреливающий» всю акваторию Черного моря, а также значительную часть прилегающих к ней территорий, включая Украину.
Одновременно активно реализовывалась программа пополнение корабельного состава ЧФ новыми вымпелами. Особо следует выделить стремление командования насытить ЧФ «калиброносцами» - кораблями, являвшимися носителями новейших ракетных комплексов «Калибр-НК» и «Калибр-ПЛ», чья подтвержденная в ходе военной операции в САР дальность превышала 1500 км.
Если к началу 2014 года у черноморцев не имелось ни одного корабля с «Калибрами», то к началу СВО по официальным данным в составе ЧФ числилось уже целых 13 «калиброносцев» с суммарным залпом в 80 ракет. Это были: 3 фрегата проекта 11356Р, 6 дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 и 4 малых ракетных кораблей проекта 21631. Кроме того, на судостроительных предприятиях заканчивали ремонт/модернизацию/постройку/испытания еще 8 черноморских «калиброносцев»: 2 корвета проекта 20380, дизель-электрическая подводная лодка проекта 877В, 5 малых ракетных кораблей проекта 22800.
Добавлю, что в перспективе отечественные «калиброносцы» могут превратиться в «циркононосцы», то есть получить на вооружение гиперзвуковые противокорабельные ракеты 3M22 «Циркон».
Качественный рост возможностей ЧФ оказался вынужден признать даже заклятый «друг» черноморцев – командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко, в феврале 2020 года на форуме Age of Crimea непрерывно нывший о том, что за предыдущие 6 лет боевой потенциал Черноморского флота вырос чуть ли не вдвое.
Наблюдавшиеся на ЧФ удивительные для современных ВС РФ масштабы обновления объяснялись, как минимум, двумя причинами:
Во-первых, Москва в авральном порядке латала «дыру» в оборонительном периметре государства, образовавшуюся после 1991 года на южном направлении в силу неблагоприятного стечения обстоятельств.
Во-вторых, начиная с 2015 года, Черноморский флот стал в буквальном смысле слова самым воюющим из всех отечественных флотов, так как силы и средства ЧФ чаще других оперативно-тактических объединений ВМФ России привлекались к обеспечению проведения на территории Сирии контртеррористической операции.
Черноморцы воюют
Сирийская «одиссея» ЧФ оказалась преддверием участия черноморцев в куда более сложной операции. Я имею в виду, конечно, СВО. Киевский режим, которому активно помогали его западные бенефициары, являлся куда более серьезным противником, чем джихадисты в Сирии. Соответственно, к непосредственному участию в СВО пришлось привлечь все компоненты ЧФ. Корабли, морская авиация флота, морские пехотинцы и подразделения береговых войск с первых же часов спецоперации приступили к выполнению боевых и специальных задач, связанных как с нанесением ракетных ударов по войскам и военным объектам противника, так и с мероприятиями обеспечения безопасности российской территории.
По понятным причинам, большая часть информации об участии ЧФ в специальной военной операции является на данный момент закрытой. То, что рассказать все же можно, поведал в своем недавнем интервью командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов.
«Уже в феврале 2022 года нашими десантными кораблями была проведена операция по высадке десанта морской пехоты на необорудованное побережье в районе Бердянска, что способствовало освобождению территорий Запорожской и Херсонской областей и Мариуполя. Благодаря активным действиям совместно с Воздушно-космическими силами ВС РФ военно-морские силы противника были скованы в пунктах базирования без возможности применения корабельного состава и самолетов тактической авиации. Корабли и катера военно-морских сил Украины в итоге были частично уничтожены, их остатки блокированы в пунктах базирования Мариуполь и Бердянск. Командование ВМС Украины было вынуждено отказаться от активных действий и открытого противостояния на море. Во избежание полного уничтожения украинский корабельно-катерный состав был укрыт в местах стоянок гражданских судов в портах Одессы, Очакова и других», — рассказал командующий ЧФ.
Отважно действовали на суше морские пехотинцы ЧФ. 126-й отдельной бригаде береговой обороны из состава береговых войск флота указом президента РФ от 28 марта 2022 года за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в ходе боевых действий, было присвоено почетное наименование «гвардейская».
На войне не обходится без потерь. Согласно открытым данным, в ходе боевых действий ЧФ лишился гвардейского ракетного крейсера «Москва», большого десантного корабля «Саратов» и спасательного буксира «Василий Бех». За свои потери черноморцы отплатили противнику сполна.
«Фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки ЧФ, имеющие на вооружении ракетные комплексы «Калибр», нанесли удары по более чем 180 критически важным объектам противника. Основными целями являлись радиолокационные станции систем ПВО, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, нефтебазы, склады ГСМ, авиабазы, железнодорожные станции», — сообщил вице-адмирал Виктор Соколов.
Но это было еще не все. Ударами авиации флота были уничтожены основные элементы систем противовоздушной обороны и освещения надводной обстановки ВСУ в северо-западной части Черного моря и Азовском море. Кроме того, активно применялись береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» береговых ракетно-артиллерийских войск флота. Ракетами БРК в первую очередь поражались командные пункты противника, аэродромы, позиционные районы подразделений ПВО, надводные корабли ВМСУ. Подразделениями береговых войск флота были нанесены удары по 70 объектам противника. При осуществлении поддержки сухопутных войск на приморском направлении десантные корабли флота для поражения целей на берегу применяли реактивные системы залпового огня. При этом для разведки, целеуказания и корректировки огня использовались беспилотные летательные аппараты.
В сложившейся обстановке противник, лишенный возможности действий на море, сосредоточил усилия на проведении диверсионно-террористических атак по объектам Черноморского флота и гражданской инфраструктуры на территории Крыма.
«В этой связи силы и войска Черноморского флота решают задачи прикрытия пунктов базирования, важных военных объектов и инфраструктуры на территории Крымского полуострова от ударов воздушных и морских дронов-камикадзе, диверсионных групп противника, устранения минной опасности», — отметил командующий ЧФ.
Кстати, о минной опасности. Тральными силами ЧФ было завершено разминирование акватории Азовского моря, что позволило задействовать порты новых регионов РФ в различных видах морских перевозок.
Упомяну еще один красноречивый момент. С начала СВО более 3200 черноморцев – участников спецоперации были награждены государственными наградами и знаками отличия Минобороны России. Среди них — трое Героев России. Ряд военнослужащих награждены орденами Мужества, «За заслуги перед Отечеством», Александра Невского, «За военные заслуги», «За морские заслуги».
«Сегодня, когда наша страна вновь ведет борьбу с поднявшим голову нацизмом, черноморцы в ходе специальной военной операции на деле доказывают верность славным боевым традициям флота», — отметили в минобороны РФ.
Остается только согласиться с этим выводом и присоединиться к поздравлениям. С 240-летием тебя, славный и героический Черноморский флот!