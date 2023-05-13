«Вплоть до новой гражданской войны»: политолог о противостоянии кланов США

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила об угрозе дефолта. По ее оценке, он может стать следствием неспособности двух крупнейших американских партий договориться между собой.
К тому же Штаты живут не по средствам, выбрасывают значительные финансовые средства, копят долги. Государственные долг США неуклонно растет и превышает ВВП страны. По экспертным прогнозам, если Конгресс не разрешит повысить лимит госдолга США, дефолт наступит уже в июне 2023 года.
При этом партии пока не могут достичь консенсуса: республиканцы продавливают снижение расходов и отказ от дополнительных программ социальной помощи, а демократы настаивают на сохранении этих программ и дополнительных инвестиций в экономику.
Эксперты полагают, что в случае не достижения согласия Соединенные Штаты постигнет дефолт. Мир начнет отказываться от американской валюты.
В беседе с ФАН высказал российский историк, политолог и журналист Антон Бредихин высказал собственный оригинальный взгляд по этому вопросу.
«Говорить о том, что в США кризис между двумя партиями неверно. — считает он. — Между демократами и республиканцами гораздо больше общего, чем различного. Здесь кризис, скорее, между двумя элитными группировками во власти. Это факт. А вот говорить о межпартийном противостоянии не стоит. Это противостояние семей, кланов. Что может иметь последствия вплоть до новой гражданской войны между Севером и Югом».
Ранее экс-президент США Дональд Трамп оценил обостряющуюся ситуацию на южной границе страны после отмены закона о депортации мигрантов как «абсолютное сумасшествие».