«Вплоть до новой гражданской войны»: политолог о противостоянии кланов США

К тому же Штаты живут не по средствам, выбрасывают значительные финансовые средства, копят долги. Государственные долг США неуклонно растет и превышает ВВП страны. По экспертным прогнозам, если Конгресс не разрешит повысить лимит госдолга США, дефолт наступит уже в июне 2023 года.